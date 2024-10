Corinthians goleia Athletico-PR e sai da zona de rebaixamento; Fluminense vence o Flamengo no clássico carioca

A Neo Química Arena foi palco de uma grande vitória do Corinthians, que goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi crucial para o Timão, que finalmente deixou a zona de rebaixamento após dois meses.

No primeiro tempo, o Corinthians começou com força total. Matheuzinho abriu o placar e, em seguida, Cacá ampliou para o Timão. No entanto, o Athletico reagiu rapidamente com Nikão e Erick, que empataram o jogo ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, o Corinthians retomou o controle da partida. Memphis Depay fez o gol da virada em uma cobrança de falta, marcando seu primeiro gol após 114 dias. Ele não balançava as redes desde a Eurocopa-2024, jogando pela seleção holandesa. Garro e Yuri Alberto completaram a goleada, garantindo a vitória por 5 a 2.

Com esse resultado, o Corinthians subiu para a 16ª posição, somando 32 pontos, e saiu da zona de rebaixamento (Z4). O Athletico, por outro lado, entrou na zona perigosa e caiu para a 17ª colocação, com 31 pontos.

Antes da partida, o Corinthians prestou uma homenagem a Washington Olivetto, renomado publicitário e um dos fundadores da “Democracia Corinthiana”, falecido no último domingo (13). O clube e os torcedores respeitaram um minuto de silêncio em sua memória. Nos minutos finais do jogo, a torcida alvinegra antecipou o clima da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcada para este domingo (20), com gritos de “domingo é guerra”.

Fluminense vence o Flamengo e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

No Maracanã, o Fluminense também teve uma noite importante. A equipe venceu o Flamengo por 2 a 0 no clássico carioca, subindo para a 15ª posição com 33 pontos, também escapando do Z4. O Flamengo, que ainda busca uma chance de brigar pelo título, se mantém na 4ª colocação com 51 pontos, nove a menos que o líder Botafogo.

O Tricolor das Laranjeiras fez uma partida sólida, principalmente no segundo tempo, quando Jhon Arias entrou e mudou o jogo. Após desperdiçar um pênalti no primeiro tempo com Ganso, o Fluminense abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo, com Lima completando um passe de calcanhar de Ganso. Dez minutos depois, Arias finalizou após uma bela tabela com Martinelli, fechando o placar em 2 a 0.

Esses resultados foram fundamentais para Corinthians e Fluminense, que agora respiram aliviados na luta contra o rebaixamento, enquanto Flamengo e Athletico enfrentam momentos de tensão no Brasileirão.

