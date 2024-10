Mulher é encontrada morta com sinais de violência em Dourados

Na manhã de hoje (18), moradores da Aldeia Bororó, em Dourados, acionaram a policia após encontrarem o corpo de uma mulher, que não teve a identificação confirmada.

Segundo informações, o corpo da vítima apresentava sinais de violência, e há suspeita de que ela tenha sido abusada sexualmente antes de ser assassinada.

De acordo com o site Dourados News ainda não há informações sobre a morte da mulher, mas equipes da Polícia Civil e da perícia técnica já estão no local para iniciar as investigações.

