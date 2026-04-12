Plataforma MEC Livros já soma mais de 120 mil empréstimos e amplia acesso gratuito à leitura

A plataforma MEC Livros, lançada pelo MEC (Ministério da Educação)no início de abril, já ultrapassou a marca de 122 mil empréstimos de obras na primeira semana de funcionamento. O serviço também registra 291,6 mil usuários ativos em todo o país.

Gratuita, a ferramenta oferece cerca de 8 mil títulos nacionais e internacionais, que podem ser acessados por computador, tablet ou celular. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à leitura e democratizar o consumo de livros no Brasil.

Entre os títulos mais procurados até o momento, destaque para A Cabeça do Santo, da escritora Socorro Acioli, que lidera o ranking de empréstimos. Também aparecem entre os mais lidos obras como Sem Despedidas e A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang, além dos clássicos Noites Brancas e Crime e Castigo, do autor russo Fiódor Dostoiévski.

Estados com maior acesso

O estado de São Paulo lidera em número de usuários e empréstimos, com 10.045 leitores ativos e 5.366 livros emprestados. Em seguida aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Bahia.

Como acessar a plataforma

Para utilizar o serviço, o usuário deve acessar o site ou aplicativo do MEC Livros e fazer login com a conta Gov.br. Dentro da plataforma, os livros estão organizados por categorias como “Em alta”, “Best-sellers” e “Autores clássicos brasileiros”.

Após escolher um título, é possível visualizar o resumo da obra e iniciar a leitura ao clicar na opção “Emprestar e ler”. Os empréstimos têm prazo de 14 dias, com possibilidade de renovação.

Segundo o Ministério da Educação, novas melhorias estão em desenvolvimento, incluindo a opção de devolução antecipada das obras e maior autonomia para os usuários na gestão dos empréstimos.

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