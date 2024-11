Crianças desaparecidas em Campo Grande são encontradas com o pai na Bolívia

As duas crianças venezuelanas que desapareceram na manhã de sexta-feira (22) no Jardim Leblon, em Campo Grande, foram localizadas no final da tarde de sábado (23) em Puerto Quijarro, na Bolívia. Elas estavam acompanhadas do pai e foram encontradas em boas condições de saúde, conforme informou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que atuou em parceria com autoridades bolivianas para resolver o caso.

O desaparecimento das crianças, de 5 e 6 anos, foi registrado pela mãe ainda na noite de sexta-feira (22), após ela retornar do trabalho e perceber que os filhos não estavam em casa. A avó, que deveria cuidar dos meninos, também não apareceu, o que aumentou a preocupação.

A partir daí, a Polícia Civil iniciou uma operação conjunta envolvendo equipes da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Durante as investigações, o pai das crianças foi tratado como principal suspeito.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o homem em uma lotérica no Centro de Campo Grande , um dia antes do desaparecimento, por volta das 9h20, onde ele estava acompanhado dos filhos e imprimiu alguns documentos.

Após as buscas, a localização dos meninos foi confirmada em Puerto Quijarro. Segundo a polícia, os menores estavam em boas condições físicas e psicológicas e relataram que desejavam estar com o pai, sem sinais de coação.

A mãe das crianças ainda não se pronunciou oficialmente, mas a polícia segue investigando os motivos que levaram o pai a sair do país com os filhos sem autorização. O caso também será analisado para verificar possíveis desdobramentos legais, incluindo a situação migratória da família e a guarda das crianças.

