Deputado propõe boicote ao Carrefour no Brasil após decisão de rede francesa sobre carnes do Mercosul

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), sugeriu que o setor agropecuário brasileiro paralise a entrega de carnes ao Carrefour no Brasil. A proposta é uma resposta à decisão anunciada pelo CEO da rede de supermercados, Alexandre Bompard, de que suas lojas na França não venderão carnes provenientes de países do Mercosul, incluindo o Brasil.

A declaração de Lupion foi feita em um vídeo publicado no Instagram na última sexta-feira (22). No vídeo, o parlamentar criticou duramente a medida, classificando-a como “lacração” e uma afronta ao setor produtivo brasileiro.

“Se a carne brasileira serve para ser consumida nas lojas do Carrefour aqui no Brasil, elas servem também para a Europa. Sugiro que parem de entregar os seus produtos para o Carrefour e para as demais marcas dessa empresa no Brasil, para que entendam o que é respeitar o produtor rural brasileiro”, afirmou.

Segundo Bompard, a decisão do Carrefour na França visa apoiar os produtores locais, que enfrentam dificuldades no setor agrícola. A medida também foi acompanhada por outro grande grupo varejista francês, o Les Mousquetaires, que anunciou o boicote a carnes bovinas, suínas e de aves de toda a América do Sul.

Para Lupion, a decisão é uma tentativa de desvirtuar as negociações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Ele também destacou que a França é o principal obstáculo para a conclusão do acordo.

“Essa questão do Carrefour é mais uma tentativa de atender aos interesses dos seus produtores rurais, enquanto cria regras para os produtores do Mercosul. Isso desvia o foco do verdadeiro problema: a resistência francesa ao acordo comercial”, criticou o deputado.

Impacto econômico e resposta do setor

Apesar do impacto limitado na exportação de carnes brasileiras para a França, que representa apenas 0,002% do total exportado, Lupion destacou que o boicote pode gerar consequências econômicas e de imagem para o Carrefour. Ele acredita que a rede poderá recuar diante da insatisfação do setor agropecuário brasileiro e de seus consumidores.

“O Carrefour voltará atrás porque vai sentir no bolso o prejuízo e a insatisfação dos consumidores e dos produtores brasileiros”, concluiu.

A proposta de boicote ainda não foi formalizada, mas ganhou atenção no setor agropecuário, que avalia possíveis ações para pressionar o grupo Carrefour no Brasil. Até o momento, a rede de supermercados não se pronunciou sobre as declarações de Lupion.

