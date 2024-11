Policia Militar do DOF apreende veículo furtado carregado com fardos de drogas em Tacuru

Na madrugada de ontem (24), Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um veículo Fiat Toro, roubado no Estado do Paraná, com 933 quilos de maconha e 300 gramas de haxixe, em Tacuru.

A ação ocorreu no momento em que os policiais faziam patrulhamento pela MS-295, zona rural do município. Ao tentarem abordar o condutor, ele não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Conforme o site Dourados News, após alguns quilômetros em acompanhamento pela rodovia, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, e fugiu a pé abandonando o veículo.

Os agentes realizaram buscas na região para tentar encontrar o homem, mas ele não foi encontrado.

No interior do carro os policiais encontraram fardos das drogas. O veículo tinha registro de furto na cidade de Campo Mourão (PR) desde maio deste ano.

O material apreendido, foi avaliado em quase R$ 2 milhões e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

