Crianças abandonadas por mãe traficante são resgatadas pela Polícia no Lageado

Na última quarta-feira (03), dois irmãos de 13 e 2 anos foram resgatados, após serem encontrados abandonados pela mãe, que seria traficante no Parque do Lageado. O filho mais velho que que denunciou a mãe à polícia.

A polícia foi chamada por volta das 16 h após a denúncia. Quando chegaram à residência, o adolescente contou aos policiais que ele e sua irmã eram frequentemente agredidos pela mãe. Em uma tentativa de pedir ajuda, o garoto escondeu um tablete de droga pertencente à mãe para chamar a polícia, mas foi descoberto e agredido por ela.

O adolescente também informou que a mãe realizava a venda de drogas no bairro. Após verificarem os registros, os policiais constataram que a mulher estava foragida. Eles encontraram o tablete de droga escondido pelo garoto debaixo de uma telha.

O Conselho Tutelar foi acionado e os irmãos foram levados sob custódia. A mãe não foi localizada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais