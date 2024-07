Meu Malvado Favorito 4 chega aos cinemas com uma nova adição à família Gru

Após a estreia de um filme de terror nos cinemas na semana passada, é a vez das animações serem contempladas, com o lançamento do quarto filme da franquia ‘Meu Malvado Favorito’, que traz de volta às telas o “vilão” Gru, com seus capangas, Minions, os seres amarelos que conquistaram uma legião de fãs, e são responsáveis por grande parte do sucesso da franquia.

E que franquia! A saga de Gru, que começou em 2010, já arrecadou um total de $ 4,6 milhões em todo o mundo, mais de R$ 26 milhões de reais, com seus cinco filmes lançados até o momento, sendo o filme dos Minions a maior bilheteria de todas, com mais de $ 1 milhão de arrecadação para a seu estúdio, a Illumination Entertainment, que também é responsável por ‘A Vida Secreta dos Bichos’, ‘Sing’, e ‘Super Mario Bros: O Filme’, em parceria com a Nintendo. Meu Malvado Favorito lidera a lista de franquias de animação com mais bilheteria, seguida com folga, pela saga do ogro Shrek, que arrecadou $4,02 milhões.

‘Meu Malvado Favorito 4’, assim como seus antecessores, traz nomes de peso para sua dublagem: o indicado ao Oscar, Steve Carrell como Gru, a também indicada, Kristen Wiig, como Lucy, Miranda Cosgrove, Dana Gaier e Madison Polan, como as meninas Margo, Edith e Agnes. Os novos nomes – e inimigos – ficam por conta dos indicados do vencedor do Emmy, Will Ferrell (Maxime Le Mal) e a indicada Sofia Vergara (Valentina). Joey King, Stephen Colbert e Chloe Fineman também se juntam a Carell e Wiig no elenco de vozes, enquanto Pierre Coffin retorna como os Minions.

Chris Renauld está de volta à cadeira de direção ao lado de Patrik Delage (‘Sing’).O roteiro fica a encargo de Mike White, enquanto Chris Meledandri entra como showrunner.

Sinopse

Após sete anos do último filme, onde Gru conheceu seu irmão Dru, a família dá novamente as boas-vindas para um novo integrante, Gru Jr. Dessa vez, Gru, Lucy, as filhas e o novo bebê – que parece ter vindo apenas para atormentar o pai – deverão enfrentar um novo inimigo, o vilão Maxime Le Mal e sua namorada Valentina, que escaparam da prisão e juram vingança contra o protagonista, que virou um agente da Liga Anti-Vilões. Vale destacar que em 2022 já vimos o Gru, dessa vez ainda criança e conhecendo os seus seguidores, no spin-off “Minions 2: A Origem de Gru”.

Aprovação mista

Até o momento, o filme angariou 65% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes, um dos principais sites de críticas de filmes e séries de TV atualmente. Mesmo que pareça baixo, a pontuação já é maior que a de ‘Meu Malvado Favorito 3’, que possui 58% de aprovação e ‘Minions’, com 56%. O primeiro filme da franquia foi o mais bem avaliado até agora, com 80% de aprovação do público.

Conforme Peter Debruge, da Variety, a série alcançou sucesso devido ao seu humor simples e fácil, o que a transforma em algo comercial. “Meu Malvado Favorito nunca se levou muito a sério, portanto o quarto filme dificilmente seria o ponto de partida ideal. No entanto, ele carece de uma justificativa clara para sua existência além da evidente motivação financeira”, disse.

A jornalista Jaqueline Souza, do site brasileiro ‘Legião dos Herois’, ressalta o retorno do diretor ao filme, e que o longa cumpre o que propõe: uma comédia descompromissada. “Com retorno de Chris Renaud à direção de uma nova animação da franquia, Meu Malvado Favorito 4 é exatamente aquilo que você espera de um filme da saga de Gru, Minions e agregados. Sem se preocupar em propor reflexões ou trazer algum tipo de temática subentendida como recentes animações da Pixar, por exemplo, insistem em trazer – e não há nada de errado em seguir ambas as propostas – o quarto longa-metragem da galinha dos ovos de ouro da Illumination chega aos cinemas para contar mais uma história de Gru com aquela atmosfera descompromissada que apenas uma produção com Minions pode oferecer, para o bem ou para o mal”, declarou.

Para Carlos Eduardo Corrales, do site ‘Delfos.net’, o filme é uma fonte de piadas fáceis. “Meu Malvado Favorito 4 não é um filme para você sentir ou chorar. Pelo contrário, ele quer fazer você rir. E faz isso muito bem. O que temos aqui é uma metralhadora de piadas, que vão arrancar risadas até do mais sisudo espectador. Os personagens têm carisma, e todo mundo gosta dos minions. Mas digamos que o trabalho pesado já foi feito, e opta por apenas entreter e divertir usando personagens que são capazes de arrancar risos com poucos esforços”.

Não é pixar

Em entrevistas para a revista ‘Deadline’, o diretor da franquia, Chris Renaud, disse que as crianças Margô, Edith e Agnes não irão crescer, semelhante ao formato da série ‘Os Simpsons’, o que segue na via contrária do que a Pixar fez com o seu personagem mais recente, Riley, de ‘Divertidamente 2’. “Não acho que o público se importe. Poderíamos fazer uma história sobre Margô ter 18 anos e ir para a faculdade… mas adotamos uma abordagem dos Simpsons que ninguém envelhece. Eles estão congelados no tempo. Já vi o filme com o público algumas vezes e não sinto que as pessoas estejam se manifestando e vendo isso como um problema, perguntando: ‘Por que Margô não cresceu?”, declarou.

Versão brasileira

No Brasil, a série retorna com a voz do ator Leandro Hassum na pele de Gru, que traz ao personagem seu característico sotaque estranho, criado por Carell. Outra veterana dos filmes é a atriz Maria Clara Gueiros, que dá voz à mocinha Lucy, da Liga Anti-Vilões e esposa de Gru.

A novidade na dublagem é a atriz Lorena Queiroz, que fará Poppy, uma adolescente que está decidida a se tornar uma vilã. Queiroz ganhou fama ao protagonizar a novela infanto-juvenil ‘Carinha de Anjo’, do SBT, sendo que essa será sua primeira dublagem, entrando para o time de Star Talents de dubladores (pessoas que realizam o trabalho de dublagem mas que não são profissionais).

Meu Malvado Fvorito 4 está em cartaz em todos os cinemas e a classificação é livre.

Por Carolina Rampi

