Homem de 61 anos é preso por estupro de vulnerável em Itaquiraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nessa quarta-feira (3), um homem, de 61 anos, após denúncia prática de estupro de vulnerável. O crime foi apurado pela Delegacia de Itaquiraí, no interior do Estado.

Segundo informações da polícia, há aproximadamente dois anos, a vítima, que na época tinha 13 anos, vinha sofrendo abusos sexuais por parte do abusador. De acordo com a investigação, a residência onde a vítima morava com a avó teria se incendiado há alguns anos, e, a partir de então, a família passou a ser sustentada por meio de doações, as quais eram intermediadas pelo autor.

As doações eram enviadas pela população a uma emissora de rádio, onde o homem trabalha como locutor, quando, então, eram entregues à vítima e a seus familiares. Em decorrência de tais circunstâncias, criou-se um vínculo entre o abusador e a vítima e os familiares dela, e, nos últimos dois anos, o homem tentava a todo custo manter relações sexuais com a vítima.

Ainda de acordo com as investigações, durante tais investidas, o homem chegou a apalpar as partes íntimas da adolescente, morder as costas dela e a chamar de amor. No último dia 15 de junho, a vítima, mais uma vez, foi assediada pelo autor, e, por não suportar mais a situação, resolveu se abrir com alguém, relatando o fato, que posteriormente foi denunciado.

O homem teve a prisão preventiva decretada, e agora segue a disposição da polícia para apuração do caso.