Operação do Dracco mira comércio ilegal de armas

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, desencadeou, nesta terça-feira (25), uma operação na faixa de fronteira em repressão ao comércio irregular de armas de fogo de uso restrito.

O alvo da operação foi uma loja que comercializava armas de calibre restrito mesmo após as recentes alterações do cenário normativo da venda de fuzis. Além disso, existiam diversas irregularidades que indicaram até a facilitação do acesso das armas de alto poderio de fogo por criminosos.

Verificou-se que diversos fuzis vendidos no período foram negociados por valores extremamente baixos, indicando ainda sonegação fiscal. A situação se torna ainda mais sensível por se tratar de região de fronteira, que conta com a forte influência de facções criminosas nacionais e internacionais.

No caso mais grave identificado, foi constatada que um dos fuzis vendidos na loja alvo foi negociado com um criminoso que contava com mandado de prisão em aberto com condenação a cumprir de 24 anos pelo crime de tráfico de drogas nacional e internacional, sendo, inclusive preso recentemente na cidade de Balneário Camboriú/SC na posse do fuzil calibre 5,56, adquirido na empresa alvo da operação, bem como, ainda na posse de duas pistolas 9mm e um revólver calibre .357, munições, além de mais de R$ 40 mil reais em espécie.

Assim, foram representadas por medidas de busca e apreensão em locais específicos, inclusive na loja de armas, visando à localização e apreensão dos armamentos irregularmente vendidos. Até o momento, várias armas de fogo, dentre elas fuzis e munições de calibre restrito já foram apreendidas pelos operacionais em campo.

