Criança morre em grave acidente entre carro e caminhão na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Uma tragédia foi registrada na manhã deste domingo (13) na BR-267, próximo ao município de Nova Alvorada do Sul, a cerca de 116 quilômetros de Campo Grande. Uma criança, ainda sem nome e idade confirmados, morreu após uma violenta colisão entre um carro e um caminhão prancha. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

Segundo informações prelimirares, a família envolvida no acidente havia passado a noite no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul, após o veículo em que estavam, um Chevrolet Celta, apresentar problemas mecânicos. Na manhã seguinte, seguiram viagem com destino a São Paulo, mas acabaram se envolvendo no acidente.

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. No entanto, o impacto da batida foi tão forte que a criança teve parte do corpo esmagada e foi arremessada para fora do carro. Ela morreu na hora.

Os outros ocupantes do Celta foram socorridos em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados a unidades de saúde da região. O caminhoneiro não teve ferimentos relatados até o momento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e sinalizou a via, que permanece com meia pista interditada. O tráfego segue lento na região. Equipes da perícia também foram acionadas para levantar informações que possam esclarecer a dinâmica do acidente.

A tragédia comoveu moradores da região e chama atenção para os perigos nas estradas, principalmente em trechos de longas distâncias e durante viagens em família.

