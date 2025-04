Funtrab inicia a semana com mais de 3 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana oferecendo mais de 3 mil oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho no estado. As vagas são destinadas tanto ao público em geral quanto a pessoas com deficiência (PcDs) e estudantes em busca de estágio.

Em Campo Grande, há 943 vagas abertas, com destaque para funções operacionais e de serviços gerais. As ocupações com maior número de postos são: auxiliar de linha de produção (79), auxiliar de limpeza (46), ajudante de carga e descarga (45), motorista entregador (43) e servente de obras (36). No total, há pelo menos 160 cargos diferentes com vagas disponíveis.

A Funtrab também está com vagas exclusivas para pessoas com deficiência, em áreas como vigilância, recepção, auxiliar administrativo, estoquista, nutricionista e pavimentador. As oportunidades buscam promover a inclusão de PcDs no mercado formal.

Para quem está no Ensino Superior e precisa de estágio, há chances para estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Pedagogia e licenciaturas com habilitação para atuar como professor nas disciplinas de Geografia, História e Matemática.

Interior do estado também tem vagas

Não é só na capital que há vagas disponíveis. Os municípios do interior também estão com grande volume de oportunidades, especialmente Dourados, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Paranaíba, onde as ofertas contemplam diferentes setores e níveis de escolaridade.

Como se candidatar

Em Campo Grande, os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, das 7h30 às 17h. Também é possível procurar atendimento em uma das quatro unidades da Rede Fácil na capital.

Já nos demais municípios, as candidaturas podem ser feitas em uma das 34 Casas do Trabalhador espalhadas pelo estado. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Funtrab reforça que as vagas são atualizadas diariamente, por isso, os candidatos devem ficar atentos aos canais oficiais e buscar o atendimento o quanto antes.

