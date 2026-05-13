Empresário é preso após carreta com mais de 1 tonelada de maconha ser abordado em Caarapó

Um empresário, identificado como Raphael Henrique Viveros Arevalo, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (12) suspeito de participar do transporte de 1.190 quilos de maconha encontrados em uma carreta na MS-156, em Caarapó. A droga estava escondida sob camadas de paletes em um semirreboque graneleiro e foi localizada com a ajuda de cães farejadores.

Segundo a polícia, o motorista apresentou uma nota fiscal com informações contraditórias sobre a carga, o que levantou suspeitas dos agentes. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha escondidos no compartimento da carreta.

Quando questionado, o condutor contou que carregou a droga em Coronel Sapucaia e receberia R$ 40 mil pelo transporte. Ele também afirmou que seguia orientações de um “patrão”, que estaria em um Volkswagen Gol trafegando à frente da carreta, que foi posteriormente abordado.

No carro estavam Raphael, o filho dele, Felipe Henrique Trindade Arevalo, de 25 anos, e Marcos Paulo da Silva Lima, de 40 anos. Os três são moradores de Ponta Porã.

Conforme a investigação, Raphael possui antecedente por tráfico de drogas. Já Marcos Paulo tem passagens por roubo, receptação, homicídio e violência doméstica.

Os quatro envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde acabaram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação contou com apoio da Defron e da Polícia Rodoviária Federal.