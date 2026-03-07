Criança fica presa às ferragens e idosa sofre parada cardíaca após capotamento nas proximidades da Cachoeira do Céuzinho

Um capotamento registrado na manhã deste sábado (7) deixou uma criança presa às ferragens e uma idosa em estado grave no anel viário, nas proximidades da Cachoeira do Céuzinho, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no fim da manhã para atender a ocorrência. No local, os militares constataram que uma criança ficou presa dentro do veículo e precisou ser retirada com o uso de equipamentos de resgate.

Ainda segundo as primeiras informações, uma idosa apresentava quadro de parada cardiorrespiratória. Uma equipe de suporte avançado também foi enviada para prestar atendimento às vítimas.

A suspeita inicial é de que a motorista tenha perdido o controle da direção, o que resultou no capotamento. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.