Homem que atuava como “batedor” para contrabando e fugiu da Denar, teve a prisão preventiva decretada, em Campo Grande

Wander Sousa de Paula, de 42 anos, foi preso após furar um bloqueio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), fugir por cerca de 15 quilômetros pela BR-060 e provocar um acidente na Rua Santa Quitéria, no Bairro Iracy Coelho, em Campo Grande, na quinta-feira (5). Ele confessou que atuava como “batedor” para contrabandistas de cigarros eletrônicos vindos do Paraguai.

Segundo o registro policial, equipes da Denar realizavam fiscalização na região de fronteira quando identificaram dois veículos suspeitos, um VW Tiguan e um GM Vectra, que teriam saído da região de Ponta Porã. Ao receber ordem de parada, os motoristas desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante a perseguição, os policiais perderam contato com o Vectra e passaram a acompanhar o Tiguan. O motorista percorreu vários quilômetros desrespeitando sinais de trânsito e colocando outros condutores em risco. Já no cruzamento das ruas Santa Quitéria e Gaudilei Brun, em Campo Grande, o veículo colidiu contra uma caminhonete Toyota Hilux.

Mesmo após o acidente, o suspeito tentou continuar a fuga. Diante da situação, os policiais dispararam contra os pneus do veículo para impedir que ele escapasse.

Durante a abordagem, os agentes encontraram no carro uma antena Starlink instalada e pintada de preto, possivelmente utilizada para comunicação durante o transporte das mercadorias.

Em depoimento, Wander afirmou que havia ido até Ponta Porã na noite anterior e que atuava como “batedor”, responsável por avisar sobre a presença de fiscalização policial. Segundo ele, o GM Vectra que seguia à frente transportava cigarros eletrônicos de origem paraguaia.

Ainda conforme o relato, o veículo carregado seria conduzido por Jair Lima Ramão, apontado como foragido da Justiça e integrante de organização criminosa. Ele conseguiu fugir durante a perseguição.

Em diligências na casa de Wander, policiais encontraram um revólver calibre .38, uma carabina calibre .44, munições de diversos calibres, um silenciador, dinheiro em espécie, cigarros eletrônicos, essências de narguilé e spray de pimenta. Todo o material foi apreendido.

O suspeito já possui passagens por integrar quadrilha ou bando e chegou a ser alvo do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em 2011. Na manhã deste sábado (7), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Deyvis Ecco.