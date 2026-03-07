Caminhoneiro reage a sequestro, mata assaltante e foge após horas em cativeiro em Terenos

Um caminhoneiro reagiu a um sequestro, matou um dos criminosos e conseguiu escapar após passar horas em cativeiro em uma área de mata às margens da MS-352, em Terenos, município a 31 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio simples e roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista procurou a base da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Terenos por volta de 0h30 deste sábado (7). Ele estava sujo, com ferimentos pelo corpo, visivelmente abalado e com dificuldade para falar. Aos policiais, relatou que havia sido sequestrado e que o caminhão dele havia sido roubado.

O caminhoneiro contou que foi contratado para fazer o frete de um trator e de uma máquina agrícola de Terenos até Paranaíba. Ao chegar ao local combinado, dois homens se apresentaram como funcionários do dono da fazenda.

Durante o trajeto até a propriedade rural, os suspeitos anunciaram o assalto. O motorista foi levado para uma área de mata, onde permaneceu o dia inteiro sob ameaça. Ele também relatou que os criminosos quebraram o chip do celular para impedir que pedisse ajuda.

Ainda conforme o depoimento, quando os sequestradores adormeceram, o caminhoneiro conseguiu pegar o revólver que estava com um deles e iniciou uma luta corporal. Durante o confronto, ele disparou contra um dos suspeitos, atingindo-o no peito, e também o golpeou com uma pedra, o que provocou a morte do homem.

O assaltante foi identificado como Mayk Gabriel dos Santos Ferreira de Souza. O segundo suspeito também teria sido atingido por um disparo, mas conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Após a briga, o caminhoneiro conseguiu deixar o local e seguiu até a base da PRF, onde entregou aos policiais o revólver usado no confronto e um celular que seria de um dos sequestradores. A arma não possuía marca nem numeração aparente e estava com três munições intactas e dois cartuchos deflagrados.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Polícia Científica foram até a propriedade rural indicada pelo motorista e localizaram o corpo do suspeito. O cadáver foi recolhido após os trabalhos periciais.

O caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terenos para prestar depoimento. A polícia investiga o roubo do caminhão e tenta localizar o segundo suspeito que fugiu após o confronto.