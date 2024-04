Blitz de trânsito na Capital prende dois e multa 49 que recusaram teste do bafômetro

Em madrugada de operação Lei Seca, na madrugada deste sábado (28), o BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), em ação conjunta com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), notificou 49 motoristas por recusa ao teste do bafômetro e prendeu dois motociclistas em flagrante por embriaguez.

A fiscalização aconteceu na Avenida Interlagos após a Rua Spipe Calarge, em Campo Grande. No total, oito veículos (cinco carros e três motocicletas) foram apreendidos por algum tipo de irregularidade e 230 testes aplicados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram