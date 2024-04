Adolescente desaparecida é encontrada em Ponta Porã

Ontem, sexta-feira(26), foi localizada uma adolescente que tinha sido dada como desaparecida pela família em Ponta Porã. A jovem de 14 anos saiu da casa dela no dia 25 e foi encontrada por uma equipe da 1ª Delegacia de Ponta Porã nesta sexta.

Segundo apurado, no dia 25, o pai da adolescente compareceu na delegacia e fez o registro da ocorrência, informando que sua filha teria dito ao irmão, de 16 anos, que não iria na escola, porque ficaria cuidando do irmão menor, de três anos de idade, já que este não iria na creche. No entanto, por volta das 13 horas a garota foi vista por um tio dela correndo em via pública, no bairro Rui Vilela e depois não foi mais vista.

Diante dos fatos, iniciou-se trabalho investigativo e os policiais começaram a percorrer o caminho que a adolescente teria feito e com as informações repassadas pelo pai e tio da jovem, foi possível localizá-la, na casa de uma amiga, no Bairro Jardim Planalto, também em Ponta Porã.

Antes de ir para a casa da amiga, a jovem teria passado na casa de um namorado, de 16 anos de idade. A menor foi resgatada e entregue ao pai dela.

