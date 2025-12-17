Procon-MS e Energisa MS realizam mutirão de negociação em Campo Grande

Consumidores terão até 98% de descontos para o pagamento a vista e opção de parcelamento em até 36x

Essa semana, Energisa MS e Procon –MS estão reunidos oferecendo condições especiais para que os consumidores possam entrar em 2026 com as contas de luz em dia. A concessionária de energia tem atendido diretamente na sede do Procon-MS, em Campo Grande.

São os últimos dias para quem quer aproveitar condições vantajosas e descontos que chegam a 98% em juros, multas e correção monetária o cliente para quem optar pelo pagamento à vista ou com o parcelamento facilitado em até 36 vezes sem entrada, ampliando as possibilidades para todos os perfis de clientes.

O atendimento está sendo feito em horário comercial na sede do Procon, das 7h30 às 16h30, na Rua Padre João Crippa, nº 3115, no Bairro São Francisco e vai até a sexta-feira (19) às 11h.

A ação já ajudou mais de dez mil famílias sul-mato-grossenses a reorganizarem suas contas e seguirem o novo ano com mais tranquilidade. Para garantir que ninguém fique de fora, a agência da Energisa segue com atendimento aos sábados até o dia 27 de dezembro em Campo Grande, na Rua Calógeras com a Cândido Mariano, funciona das 8h às 12h.

Além do atendimento presencial, a negociação também pode ser feita pelos canais digitais, como WhatsApp da Gisa (67) 99980-0698 e o aplicativo Energisa On, que oferecem praticidade e segurança sem necessidade de deslocamento.

O coordenador comercial da concessionária, Jonas Ortiz, reforça a importância deste momento final: “Chegamos à reta final da campanha e queremos que todos aproveitem essa oportunidade. Os descontos de até 98% são uma condição excepcional, pensada justamente para ajudar quem deseja começar o próximo ano com as contas em dia.”

