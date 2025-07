Frente fria mantém ativo ponto de apoio para pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna

A Prefeitura de Campo Grande manterá em funcionamento, durante a noite desta sexta-feira (18), o Ponto de Apoio montado no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua. A medida foi tomada diante do alerta da Defesa Civil sobre a previsão de queda brusca de temperatura na madrugada de sábado (19), com mínima abaixo dos 12ºC.

O espaço será aberto a partir das 18h, com encerramento previsto para as 6h de sábado. A ação faz parte do Projeto Inverno Acolhedor e tem como foco oferecer suporte emergencial à população em situação de rua que, por diferentes motivos, recusa o acolhimento permanente nas unidades da Rede de Assistência Social do município.

Para garantir a continuidade do atendimento, o Centro POP funcionará neste sábado, em horário excepcional, durante a manhã. A unidade oferecerá café da manhã, almoço, espaço para higiene pessoal, guarda de pertences e acesso a outros serviços essenciais, estratégia já aplicada com sucesso na primeira semana do projeto.

Na noite de quinta-feira (17), o Ponto de Apoio acolheu 50 pessoas. Dez delas chegaram por demanda espontânea e as demais foram encaminhadas pelo Centro POP. O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) também atuou de forma intensiva, realizando 23 abordagens e conduzindo 12 pessoas para unidades de acolhimento fixas.

Desde o início da primeira fase do Inverno Acolhedor, em 28 de maio, 728 pessoas já foram acolhidas no Ponto de Apoio do Parque Ayrton Senna. Durante esse período, mais de 980 marmitas foram distribuídas, parte produzida por merendeiras da Rede Municipal e parte doada por organizações da sociedade civil e entidades religiosas.

Mesmo com as temperaturas mais altas registradas nas semanas anteriores, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) manteve as ações intensificadas de abordagem e acolhimento, com entrega de cobertores e mapeamento de pontos estratégicos da cidade. Todas as abordagens respeitam o direito de recusa, conforme garantido pela Constituição Federal.

A população também pode colaborar com o trabalho das equipes da SAS, informando sobre pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469. As informações ajudam a direcionar com mais eficiência as ações de assistência e proteção nos dias mais frios do inverno.

