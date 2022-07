Pudim gelado de coco é opção rápida e fácil de sobremesa

O pudim é um doce muito amado pelos brasileiros e muitas famílias comemoram o natal e ano novo com esta receita. Mas que tal inovar e fazer um pudim gelado de coco, com esta receita fácil e rápida e que não vai ao forno, sem perfeita para os dias quentes.

Ingredientes:

500 ml de leite

1 caixinha de leite condensado

1 vidro de leite de coco

1 caixinha de creme de leite

2 envelopes de gelatina sem sabor incolor

100 gramas de coco seco

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes e no liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite. Bata um pouco para misturar e hidrate a gelatina sem sabor de acordo com as instruções do pacote.

Adicione a gelatina hidratada ao conteúdo do liquidificador e bata até atingir uma mistura homogênea; Acrescente o coco ao liquidificador e misture com uma colher. Reserve um pouco de coco para decorar o pudim; Transfira a mistura do liquidificador para a forma de pudim untada com óleo.

Leve à geladeira por 4 a 5 horas; Tome cuidado na hora de desenformar: Primeiro, solte as laterais com a ajuda de uma faca e depois coloque um prato sobre a forma e vire rapidamente; Decore com leite condensado e o coco reservado e está pronto para servir.

Fonte: Receiteria

