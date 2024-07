Correios encontram tabletes de maconha escondidos em caixa de som com destino ao Goiás

Equipe de segurança de uma agência dos Correios, localizada na Avenida Calógeras, em Campo Grande, encontrou escondido no interior de uma caixa de som, na manhã desta sexta-feira (5), seis tabletes de maconha que tinham como destino o Estado de Goiás.

Conforme informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o pacote veio de Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, e ao parar na agência da Capital, a equipe de segurança notou algo diferente e decidiu conferir o produto, quando encontrou o ilícito.

A Guarda foi acionada e encaminhou o entorpecente para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O peso total da droga foi de 2,5 kg. No Boletim de Ocorrência não ficou registrado quem enviou o produto e qual seria o destino final. O caso foi registrado como tráfico de drogas e segue sob investigação.

