Prefeita Adriane(PP) inaugura Emei Inápolis após obra ficar parada por 13 anos e faz história na Educação

Em mais um avanço na Educação de Campo Grande, a prefeita Adriane (PP) inaugurou nesta quinta-feira (04), a Emei Inápolis, que proporcionará vagas a 250 crianças. A obra teve início há 13 anos, e foi retomada pela gestão, que está revolucionando a educação pública municipal com entregas de revitalizações nas 205 escolas, construção de 166 salas modulares, valorização dos professores com piso salarial e concurso e qualidade aos alunos.

“Minha neta Yasmin tem 4 anos e agora vai ter onde ficar e estudar. Isso aqui é um sonho realizado. Já visitei a sala que ela vai ficar e está tudo lindo. Estamos agradecidos que a prefeita retomou essa obra. Dá uma felicidade enorme ver essa transformação, de uma obra abandonada a esse prédio lindo”, disse Elenilda Vicente da Silva, de 54 anos.

A população da região, antes esquecida pelo poder público, comemora o acesso às políticas públicas e principalmente às famílias, que agora terão um local adequado para deixar seus filhos com segurança, conforto e educação infantil de qualidade.

“Moro há 30 anos aqui no bairro e era uma tristeza passar e ver isso aqui abandonado. A prefeita Adriane deu exemplo de gestão para a educação e hoje vemos essa escola finalmente pronta e bonita”, destacou Maria Aparecida que é presidente do Loteamento Social Sarandi e membro do Conselho Regional do Imbirussu.

Outra moradora contente é Pabline Geni Gomes, de 27 anos, mãe de duas meninas, a Nicole de 6 anos e a Helena de 1 ano e 8 meses. Ela conta que o caminho da escola ficou melhor e mais perto de casa.

“Levava a Nicole de bicicleta até a Emei Indubrasil, agora ela fará o grupo 5 aqui na Inápolis. Bem melhor porque é mais próximo da minha casa. Nós moradores estamos super felizes”.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Jardim Inápolis possui estrutura para atender 224 alunos do Grupo I ao Grupo 5. A unidade recebeu parquinhos, mobiliário e jogos pedagógicos.

A construção da Emei foi iniciada em 2011 e foi paralisada em 2016, sendo retomada pela gestão de Adriane no ano passado.

A prefeita Adriane (PP) destacou durante a entrega da obra que a educação é uma das prioridades em sua gestão. Ela lembra que esteve 8 vezes em Brasília para destravar os recursos.

“Sou mãe, mulher e entendo a importância desse equipamento público. Essa escola vai ofertar centenas de vagas para as crianças dessa comunidade que foi esquecida no passado. Acabo de entregar a revitalização da Emei Indubrasil e muitas mães do Inápolis que precisam trabalhar terão agora um lugar próximo de suas casas. As mães pediram e nós atendemos. Quero dizer também que essa obra é uma grande conquista. Antes de começar grandes obras temos de fazer funcionar aquilo que já existe. Vamos entregar serviços de qualidade. Eu vim aqui e não prometi, mas eu fiz”, destacou a prefeita Adriane.

“A prefeita Adriane é guerreira e iniciou a sua jornada com grandes feitos na educação. Agora é notório a satisfação dos pais e familiares. Vamos aqui plantar o amor e sementes do conhecimento. As benfeitorias foram realizadas em curto espaço de tempo e com maestria”, disse a diretora da Emei, Yara Cardoso.

O presidente da Associação de Moradores do Inápolis, Paulo Carvalho, enfatizou que a Emei é uma grande realização para a região. “Os pais e mães poderão sair mais tranquilos para trabalhar e deixar seus filhos em segurança. Entrega feita em 2 anos após mais de uma década abandonada”.

O vereador Valdir Gomes destacou que a palavra chave hoje era “gratidão”. “Professores, trabalhadores e população são gratos pela entrega. Agradecemos muito por esse investimento”.

O vereador Beto Avelar disse que a retomada da obra após 13 anos de abandono demonstra o zelo de Adriane pelas regiões mais afastadas. “A prefeita Adriane está lançando e entregando uma série de obras. Prefeitos do passado não olhavam para bairros distantes. Hoje, todos da comunidade Inápolis são prestigiandos”.

