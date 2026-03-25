Capital vai ganhar mais de 11 km de ciclovias com investimento R$ 1,2 milhão

Obras vão ligar trechos da cidade e ampliar o uso de bicicleta como transporte

Campo Grande vai ampliar a rede de ciclovias com um investimento de R$ 1,2 milhão. O projeto prevê mais de 11 quilômetros de novas ciclofaixas e ciclovias, conectando diferentes regiões da cidade, como Anhanduizinho, Segredo e Prosa.

Segundo a prefeitura, a homologação para a execução das obras será publicado no Diário Oficial do Município. As melhorias vão passar por importantes avenidas e ruas, facilitando a circulação de quem usa bicicleta no dia a dia. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 120 dias.

A proposta é melhorar o trânsito e incentivar meios de transporte mais econômicos e sustentáveis.

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