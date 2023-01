Corpo humano em decomposição é encontrado em córrego

Na tarde desta sexta-feira (13), um corpo humano foi encontrado em estado de decomposição nas águas do Córrego do Baile, no município de Nova Andradina, localizado a 299 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Nova News, o corpo foi encontrado preso na vegetação existente à margem do córrego, próximo à ponte da BR-376, que liga Nova Andradina à cidade de Ivinhema.

O cadáver foi encontrado por um trabalhador de uma fazenda daquela região, que logo acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia também foram chamadas para realizar a investigação do caso. A identificação da vítima, bem como as circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações do jornal Nova News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: