Agenda cultural: sexta-feira 13 inicia com programação diversa na capital

Esta sexta-feira (13), abre mais um fim de semana com programações para todo gosto. As opções vão desde espetáculo teatral, até shows de samba, pagode e bailão. Também haverá festa de carnaval voltada ao público LGBTQIA+; e show voltado ao público emo. Confira a programação completa deste fim de semana.

Sexta-feira

Sexta das Solteiras – O baile está de volta e acontecerá no Rancho do Tio Leo, com apresentação do Grupo Chama Campeira e do grupo Laço de Ouro.

Horário: 20h

Local: Rua Alto da LQPQ, 81, Jardim Centenário

Entrada: R$ 10,00

De férias com eles – O evento contará com apresentação de pagode com os grupos Pagodiô e 4 é Par e Acaso.

Horário: 22h

Local: Barcelona Pub – Rua José Eduardo Rolim 201

Entrada: a partir de R$ 15,00

Samba Campo Grande – A próxima edição do Samba Campo Grande reúne Dieguinho, Pegada do Macaco, Maninho, Andinho, Papu, Cristiano Negão, Humildemente e D Bobeira.

Horário: 22h

Local: Lord Pub

Peça teatral “Como Nascem as Estrelas” – A peça teatral escrita e interpretada pela atriz campo-grandense Laura Santoro também acontecerá nesta sexta-feira (13). Na sinopse, uma menina que se descobre atriz na terra de Glauce Rocha. Entre felicidades e angústias, como se manter firme na carreira artística? Na busca por alguma resposta ela se encontra com Clarice Lispector, outra importante referência. No fim, todas se misturam; Laura, Clarice, Glauce. Um acerto poético que chamamos de Como Nascem as Estrelas.

Horário: 20h

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Sábado

Esquenta da Vila – O evento traz muito samba, pagode e axé com Cristian Oliveira e Robertinho Meneses.

Horário: 18h

Local: Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395

Entrada: Gratuita só até às 20h

Filho dos Livres e Mochileiros – A dupla tradicional do cenário musical de Campo Grande trazem apresentações neste sábado (14), com os Muchileiros. Os shows começam a partir das 19, no Sunset Growler.

Horário: 19h

Local: Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 30,00

Tributo Emo – O bar Barcelona Pub traz tributo ao estilo e bandas emo, como clássicos da Paramore, Simple Plan, Fall Out Boy, Green Day e etc.

Horário: 22h

Local: Barcelona Pub – Rua José Eduardo Rolim 201

Entrada: 4° lote (R$ 30,00)

Domingo

Sesc no Bosque – O Palco Sesc traz a cantora Dany Cristinne, uma das vozes do novo pop de Mato Grosso do Sul, no Shopping Bosque dos Ipês. A cantora irá apresentar músicas autorais e releituras de grandes sucessos do pop brasileiro.

Horário: 12h às 14h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Gratuita

2º Grito de Carnaval do Ponto – O carnaval vem aí e traz o segundo esquenta feito pelo Ponto Bar. A festa é dedicada especialmente ao público feminino e à comunidade LGBTQIA+.

Horário: 18h

Local: Temístocles, 103 – Centro

Entrada: Gratuita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: