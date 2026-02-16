Corpo encontrado no Parque das Nações Indígenas pode ter permanecido na mata por até cinco dias

Homem foi localizado em área de difícil acesso e sem sinais aparentes de violência

O homem encontrado morto na tarde desta segunda-feira (16) em uma área de mata do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, pode ter permanecido no local entre quatro e cinco dias antes de ser localizado. A informação foi repassada à reportagem por meio de notas oficiais enviadas após a publicação da primeira matéria sobre o caso.

De acordo com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o corpo foi encontrado por um agente patrimonial em área de mata nas proximidades do cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho e Via Parque, ponto considerado de difícil visibilidade e acesso.

No comunicado, o instituto informou que, conforme relatos feitos ao agente patrimonial por equipes da Polícia Civil e por técnicos funerários que atenderam a ocorrência, não foram constatadas, aparentemente, lesões que indicassem a causa da morte no atendimento inicial. A funerária responsável estimou que o óbito tenha ocorrido entre quatro e cinco dias antes da localização.

Também em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou que as equipes foram acionadas por populares que avistaram um aparente indivíduo morto dentro da mata. Equipes de socorro e de perícia estiveram no local.

Segundo a PM, “aparentemente se tratava de um morador de rua, e pelo estado visual de decomposição, já estaria no local há alguns dias”. A corporação destacou que aguarda as conclusões do órgão técnico responsável pela perícia.

A identidade do homem ainda não havia sido confirmada até a última atualização. O caso segue sob investigação.

