Travesti é baleada após abordagem policial na avenida Calógeras em Campo Grande

Polícia informou que equipe foi agredida por moradores de rua durante abordagem policial

Na tarde desta segunda-feira (16), uma travesti foi baleada por um policial militar na Avenida Calógeras, em Campo Grande. Os disparos foram efetuados após a envolvida pegar a arma que havía caído do coldre de policial e apontar para militares.

O ococrrido foi no cruzamento da avenida com a Rua 15 de Novembro, na região central e a travesti precisou ser encaminhada à Santa Casa. A reportagem do Jornal O Estado Online, entrou em contato com a PM para esclarecimentos.

Em nota, a corporação informou que o caso ocorreu durante patrulhamento preventivo de rotina na região da Travessa Lydia Bais e que a equipe policial foi hostilizada por indivíduos em situação de rua, que iniciaram agressões contra a guarnição.

Após isso, a equipe teria tentado conter a situação quando uma luta corporal foi iniciada. No conflito, a travesti pegou a arma de fogo que havia caído do coldre do militar. Em seguida, a suspeita apontou a arma contra a equipe.

Ainda segundo a PM, outro policial efetuou disparos devido aos riscos da situação aos policiais e terceiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima recebeu atendimento da URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) e foi encaminhada para unidade hospitalar sob custódia.

​Na nota a PMMS destacou que a ação seguiu protocolos “Procedimentos operacionais padrão foram seguidos e que um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apurar todas as circunstâncias do fato, como é praxe em ocorrências que envolvem o uso de arma de fogo por parte de seus membros”

