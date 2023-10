Corpo encontrado carbonizado é identificado; vítima foi queimada ainda viva

O corpo encontrado carbonizado no último domingo (09) foi identificado como sendo de Rocio Jazmin Espindola, de 29 anos. O achado ocorreu na madrugada em Naviraí, município a 361 quilômetros de Campo Grande, em uma residência abandonada na Rua Rússia.

Conforme apurado pelo portal Tá na Mídia Naviraí, a identificação ocorreu devido ao corpo não ter sido carbonizado por completo e pela existência de tatuagens em algumas partes do corpo da vítima, identificadas por famíliares.

Jazmin é de nacionalidade paraguaia e o crime tem indícios de crueldade, já que ela pode ter sido queimada com vida. A princípio, ela teria sido atingida na cabeça por uma lajota, encontrada com sangue no local, e após teve o corpo incendiado, morrendo devido à fumaça e pelas queimaduras, entretanto, apenas o laudo pericial poderá confirmar esta hipótese.

O caso

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 2h30 da madrugada do último domingo, após o Corpo de Bombeiros ser acionado por populares devido a um incêndio. Ao chegaram ao local, os bombeiros se depararam com pequeno foco de incêndio em uma parede de madeira da casa que estava sem móveis.

Ao apagar o fogo, os bombeiros constaram que havia ali um corpo carbonizado aparentando ser de uma mulher. Eles isolaram o local e acionaram a Polícia Militar assim como a Polícia Civil e a Perícia Criminal.

No local a Perícia Criminal constatou que além de carbonizado o corpo apresentava lesões na região da cabeça. No local foi encontrado uma lajota com machas de sangue. A casa onde o corpo foi encontrado, é frequentada por usuários de drogas, que usam o local para consumir os entorpecentes.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Naviraí, que está realizando diligencias investigativas no intuído de identificar e localizar o autor do crime.

