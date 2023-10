Copa Saúde Cassems está de volta e recebe inscrições até 31 de julho

O maior campeonato de servidores públicos de Mato Grosso do Sul tem o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida por meio do esporte

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), abre inscrições para a 14ª edição da Copa Saúde Cassems podem se inscrever até 31 de julho. O valor da inscrição é R$ 400,00 e deve ser feita por meio do link: copasaude.cassems.com.br/. Já o pagamento pode ser realizado por PIX ou transferência bancária.

Para participar da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, os atletas devem ser associados titulares da Cassems, ou seja, servidores públicos estaduais.

Também podem se inscrever colaboradores da Cassems e beneficiários dependentes naturais, agregados do titular Cassems e participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, exceto para a equipe feminina, que poderá inscrever até 7 (sete) atletas e ainda 2 (duas) convidadas.

De acordo com a organização do torneio, a expectativa é que o maior campeonato de servidores públicos de Mato Grosso do Sul seja disputado em quatro modalidades:

Livre Masculino e Feminino: a partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

Veterano Masculino: nascidos até o ano de 1983, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Veterano Master: nascidos até o ano de 1973, exceto o goleiro, que deverá ser nascido até o ano de 1982 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

O regulamento do torneio prevê ainda que cada equipe terá direito de inscrever até o limite de 20 (vinte) atletas até o encerramento da primeira fase e que o técnico, ou responsável pela equipe, deverá inscrever seus atletas em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antecedentes ao jogo, via site da Cassems, contendo dados pessoais e foto.

Termo de consentimento

O atleta deverá efetuar sua inscrição apresentando o Termo de Consentimento. Segundo o regulamento, os atletas que optarem, ou não, por apresentar o atestado médico, obrigatoriamente, deverão assinar o Termo de Consentimento, que lhe será fornecido pelo técnico ou responsável pela equipe, cujo data limite para entrega dos referidos termos, é até a primeira partida do atleta.

O regulamento completo da Copa Saúde Cassems pode ser conferido em: copasaude.cassems.com.br

Copa Saúde Cassems

O campeonato é realizado desde 2008 e tem o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul por meio do esporte. Tradicional no estado, em 2022 a competição teve 31 equipes disputando o título nas quatro categorias. Consagraram-se campeãs as equipes: Sinpol, na categoria Master; Ame/Casarão Nova Lima na categoria Veterano; na categoria Livre Masculino o campeão foi o time Casarão Nova Lima / Ame; e a equipe SINSAP/Polícia Penal foi campeã na categoria Livre Feminino.