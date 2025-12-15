Corpo em decomposição e sem braço direto é encontrado por piloteiro em Corumbá

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e isolou o local

O homem quando verificou a origem, constatou que um cadáver emergiu debaixo do casco, que foi levado pela correnteza em direção à calha do rio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado.

Na tarde desta segunda-feira (15), um corpo em decomposição foi encontrado por um piloteiro que realizava movimentação de uma embarcação de turismo, no Porto Limoeiro, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o corpo é de um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos. O trabalhor relatou que encontrou o corpo durante a manobra da embarcação ao perceber um forte odor vindo da área ao redor do barco.

Em seguida, o cadáver foi arrastado pela correnteza e foi parar nas imediações de outra marina. O corpo só foi recolhido pela embarcação utilizada pelos bombeiros militares, com o auxílio de um piloteiro, aproximadamente 600 metros à frente do ponto inicial.

O corpo estava em avançado estado de decomposição e sem parte do braço direito conforme comunicado do 3º Grupamento de Bombeiros.

O local foi isolado e a guarnição permaneceu no local para aguardar a chegada da perícia que fará a realização dos procedimentos legais e identificação.

