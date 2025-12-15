Morre segunda vítima de acidente na Gunter Hans que já havia vitimado Angelo Peres

Motorista estava internado desde a colisão registrada no fim de novembro, em Campo Grande

Morreu na manhã desta segunda-feira (15) a segunda vítima do grave acidente registrado na Avenida Gunter Hans, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Daniel Moreti Nogueira, motorista do veículo envolvido na colisão, estava internado desde o dia 29 de novembro, quando ocorreu a batida.

O acidente aconteceu na noite de um sábado, quando o carro conduzido por Daniel colidiu contra uma mureta de concreto no canteiro central da avenida. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído. O passageiro Angelo Antônio Alvarenga Peres morreu ainda no local, conforme confirmado pelos socorristas que atenderam a ocorrência.

Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram as duas vítimas presas às ferragens. Daniel foi resgatado em estado gravíssimo, após o uso de equipamentos de desencarceramento, e encaminhado para atendimento hospitalar. Apesar dos cuidados médicos durante 16 dias, ele não resistiu aos ferimentos.

