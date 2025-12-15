Cantora Betinha necessita de doação de sangue com urgência no HU

Qualquer tipo sanguíneo pode ser doado, artista está internada em estado grave

Eleonor Aparecida Ferreira dos Santos, a Betinha da dupla Beth e Betinha, está internada no Hospital Universitário em estado grave em Campo Grande e necessita com urgência de doações de sangue. Para doar, pode ser qualquer tipo de sanguíneo e é necessário informar o nome da paciente no momento da doação. A quem puder doar ou compartilhar a informação, a família de Betinha agradece prontamente.

Sobre Betinha

As irmãs Beth e Betinha são uma icônica dupla do município de Rio Brilhante, conhecidas como as “Princesinhas da Fronteira”. Elas são famosas por suas décadas de sucesso no sertanejo e por serem pioneiras como dupla feminina no gênero, além da forte ligação com a cultura sul-mato-grossense. A trajetória da dupla tem mais de 60 anos de carreira e já rendeu um documentário sobre suas vidas e obra.

“Beth e Betinha”, lançado em 2019, foi dirigido por Marinete Pinheiro e aborda as memórias, dificuldades iniciais, histórias de composições e shows da dupla, com foco na história da música sul-mato-grossense, e está disponível em plataformas como Globoplay no quadro “Meu Mato Grosso do Sul”.

A cineasta Marinete Pinheiro fortaleceu o pedido pelas doações de sangue. “Ela é uma mulher forte e querida e estamos em oração para que melhore, no momento estou fora do país, e quero pedir que todos que possa ir doar será uma alento! Tanto a Beth como a Betinha tem uma grande contribuição não somente a música mas a história cultural do estado, e daqui emano muita força a ela de coração!”

Serviço: As doações de sangue para a cantora Betinha devem ser feitas no Hospital Universitário e pode ser doado qualquer tipo sanguíneo. É necessário informar o nome da paciente Eleonor Aparecida Ferreira dos Santos, no momento da doação.

Por Marcelo Rezende

