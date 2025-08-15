Corpo em decomposição é encontrado no Rio Pacu, em Corumbá

Na manhã desta sexta-feira (15), uma equipe do Corpo e Bombeiros Militar, por meio do por meio da Equipe de Busca e Resgate Aquático do 3º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar), foi acionada após a localização de um corpo boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim, a cerca de 50 minutos de barco da área urbana de Corumba, que fica a 426 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi encontrado a aproximadamente dois quilômetros da confluência com o Rio Paraguai. De acordo com os bombeiros, a vítima aparenta ser um homem com idade entre 30 e 40 anos, vestindo calça jeans e casaco com capuz. O cadáver estava em avançado estado de composição, sugerindo que estivesse na água há mais de 72 horas. Nenhum documento foi encontrado junto ao corpo, o que impossibilitou a identificação imediata.

Segundo informações preliminares, a principal hipótese dos agentes é por afogamento, embora apenas a perícia possa confirmar oficialmente a causa da morte.

Após o regate, o corpo foi levado ao porto de Ladário e, posteriormente, encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos e tentativa de identificação.

