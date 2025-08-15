Torneio Judô Clube Rocha começa nesta sexta-feira e integra Circuito Estadual da modalidade

O Torneio Rocha Interestadual de Judô acontece nesta sexta-feira (15) e sábado (16) em Campo Grande. Além de integrar uma etapa do Circuito Estadual, o evento funcionará como seletiva para o Campeonato Brasileiro Final das categorias sub-13 e sub-15.

A competição, segundo os organizadores, contará com a participação de 600 atletas de 40 clubes, vindos de 13 cidades de três estados, e ainda terá o Festival Judokinha, com mais de 100 crianças.

Organizado pelo Judô Clube Rocha, em parceria com a FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul), o torneio mantém a tradição criada pelo sensei-fundador João Rocha e está entre as competições de maior expressão no calendário estadual.

Segundo o sensei Diogo Rocha, unir o Torneio Rocha à etapa do Circuito Estadual neste ano surgiu de uma necessidade natural. “Hoje aqui no estado, todos os eventos de clubes são vinculados a etapas do circuito estadual. Essa parceria traz mais credibilidade ao evento, além de somar pontos para o ranking estadual, e ajuda na preparação dos atletas que irão representar nosso estado em eventos nacionais e internacionais”, explicou.

O Torneio Rocha tem tradição antiga, idealizado e realizado nas primeiras edições pelo sensei-fundador, João Rocha. “Essa já foi uma das competições mais disputadas no cenário nacional. Agora, em uma nova fase, estamos dando continuidade a esse evento e esperamos que volte a ser a competição onde vários clubes do Brasil queiram participar novamente”, afirmou Diogo.

Entre os destaques da competição, estarão atletas locais e convidados de outros estados, como explica Diogo. “Teremos em ação, por exemplo, o André Dodero, que embarca no dia 24 para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Judô na Bulgária. Ele está treinando forte para o campeonato mundial e essa competição serve como preparação para a Bulgária, no fim do mês”.

Além do atleta, as judocas do Clube Rocha Maria Miziara, vice-líder do ranking nacional -44kg, Rafaela Silva, quarta colocada na -57kg e Mariana Giachini, terceira colocada da categoria -70kg, atleta do Judô Sakura, também participam da competição.

O evento contará ainda com presenças de fora do estado, como o gaúcho Yuri Pereira, vice-campeão mundial em 2024 e segundo colocado do ranking nacional, que pode enfrentar Dodero em uma luta de alto nível, e a pernambucana Larissa Castro, atleta da seleção brasileira que luta a categoria -52 kg.

Programação

A programação começa na sexta-feira com o sorteio das classes cadete, júnior e sênior às 17h, seguido da pesagem oficial a partir das 18h30. Às 19h30, o tatame será ocupado pelos pequenos atletas do Festival Infantil.

No sábado, a pesagem oficial terá início às 6h30 e será seguida pelo aquecimento e concentração dos competidores. As disputas começam às 8h com a categoria cadete, prosseguem às 9h30 com o sub-11, às 10h30 com o sub-15 e às 11h30 com o júnior.

A abertura oficial do evento está prevista para às 14h e, na sequência, acontecem os combates do sub-13 às 15h30, do sênior às 16h30 e, encerrando a programação, as lutas de dangai (faixas coloridas) a partir das 17h30.

Por Mellissa Ramos

