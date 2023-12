Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em Corumbá

Um corpo masculino e em avançado estado de decomposição foi encontrado nessa terça-feira (19) no bairro Dom Bosco em um terreno baldio, localizado nos fundos do Fórum da Justiça do Trabalho, em Corumbá, cidade localizada a 417 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava de bruços e trajava uma bermuda e uma camiseta azul e foi encontrado entre as 16:30h e as 17:30 pela equipe de limpeza que estava realizando a manutenção no terreno após eles sentirem um mau cheiro. Os funcionários acreditavam se tratar de um animal morto, quando se aproximaram e viram que se tratava de um corpo humano.

Após ser acionada, a polícia isolou o local e deu início as investigações para determinar a causa da morte. A vítima não portava documentos, e até agora não foi identificada.

Com informações do Diário Corumbaense.

