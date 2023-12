Sul-mato-grossense é convocada ao Jogos Pan-Americanos 2023

Aléxia fará parte de seleção que disputará medalhas em Santiago-CHI

A sul-mato-grossense Aléxia Nascimento está na convocação da seleção brasileira de judô, que disputará os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ela é um dos 19 nomes da delegação nacional que competirá entre os dias 28 e 31 de outubro, no Parque Estádio Nacional, em Santiago.

A CBJ (Confederação Brasileira de Judô) anunciou a lista dos convocados na segunda- -feira (18). De acordo com a programação do Pan-Americano, Aléxia, que defende o Esporte Clube Pinheiros (SP), será uma das primeiras a pisar no tatame em busca do pódio no Chile.

Além da sul-mato-grossense de 21 anos, o Brasil conta ainda com Amanda Lima, na disputa por medalhas, no peso até 48 kg. Revelada em Campo Grande, onde teve como um dos professores seu pai, Alessandro Nascimento, na Judô Futuro, Aléxia tem como principais resultados, o ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior – Cali 2021; tricampeonato Pan- -Americano (Sub-18 e Sub-21), além de títulos em campeonatos brasileiros.

Mais conhecido, Rafael Silva, que nasceu em Mato Grosso do Sul, mas foi criado e iniciou carreira fora do Estado, está entre os convocados da seleção masculina.

Além dos cinco atletas classificados diretamente pelas cotas dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, o Brasil terá outros 14 judocas selecionados pela CBJ, que se classificaram pelo ranking pan-americano.

Mescla entre medalhistas e promessas

Segundo a confederação, o judô brasileiro chegará forte para o torneio continental com uma equipe formada por grandes nomes da modalidade, como os medalhistas olímpicos Daniel Cargnin (73 kg), Rafael Silva (+100 kg), Rafaela Silva (57 kg) e Ketleyn Quadros (63 kg), ao lado de jovens promessas das equipes de transição como os novatos Michel Augusto (60 kg), Aléxia Nascimento (48 kg), Gabriel Falcão (73 kg), Kayo Santos (100 kg), Luana Carvalho (70 kg) e Eliza Ramos (78 kg), todos classificados via Cali.

“Em termos de ambiente e vivência em evento multiesportivo, o Pan será um ótimo laboratório para Paris 2024 e, por isso também, estamos indo com atletas cujo foco está na medalha olímpica, daqui a menos de um ano”, explicou Marcelo Theotonio, gerente de alto rendimento da CBJ, que será o chefe da delegação de judô, em Santiago.

A comissão técnica é composta por: treinador seleção masculina – Antônio Carlos Kiko Pereira; treinadoras seleção feminina – Sarah Menezes e Andrea Berti.

Programação

28/10

48 kg, 52 kg, 57 kg, 60 kg e 66 kg

Atletas: Amanda Lima (48 kg), Aléxia Nascimento (48 kg), Larissa Pimenta (52 kg), Rafaela Silva (57 kg), Michel Augusto (60 kg) e Willian Lima (66 kg)

29/10

63 kg, 70 kg, 73 kg e 81 kg

Atletas: Ketleyn Quadros (63 kg), Aléxia Castilhos (70 kg), Luana Carvalho (70 kg), Daniel Cargnin (73 kg), Gabriel Falcão (73 kg) e Guilherme Schimidt (81 kg)

30/10

78 kg, +78 kg, 90 kg, 100 kg e +100 kg Atletas: Samanta Soares (78 kg), Eliza Ramos (78 kg), Beatriz Souza (+78 kg), Rafael Macedo (90 kg), Kayo Santos (100 kg), Leonardo Gonçalves (100 kg) e Rafael Silva “Baby” (+100 kg).

