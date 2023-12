Cassems apresenta modelo de autogestão a servidores do Rio Grande do Norte durante visita técnica

A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) recebeu nesta quarta-feira (20) uma visita técnica de comissão de servidores públicos do estado do Rio Grande do Norte, com objetivo de apresentar o modelo gestão do local.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi o responsável por apresentar o hospital para representantes dos servidores e para o secretário da SEAD (Secretaria de Estado da Administração) do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes de Araújo Neto.

“Nós estamos aqui com muita alegria recebendo o secretário de Administração do Rio Grande do Norte para mostrar um pouco do que é a Cassems, tudo que conseguimos construir coletivamente enquanto servidores públicos e conseguimos mostrar um pouco da estrutura do Hospital de Campo Grande”, disse Ayache.

A Cassems possui 22 anos de existência e possui 10 hospitais próprios em Mato Grosso do Sul, com 6 centros de diagnósticos, 4 centros de prevenção, 1 Centro Integrado de Atenção Psicossocial (CIAPS) e 1 clínica da família.

Na visita de hoje foi apresentado 25 novos leitos no Hospital, presentes no segundo andar, onde o maior foco será a recuperação de pacientes por meio de tratamentos humanizados, como, por exemplo, a possibilidade de caminhadas na área externa.

“Um caminho que escolhemos para atender os nossos pacientes de forma humanizada, com jardim, fisioterapia, reabilitação para que o paciente volte para casa completamente reintegrado a sua vida normal. Esse é um dos nossos grandes objetivos e o foco é sempre o humano”, destacou o presidente.

O secretário da Sead do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes, se disse impressionado com a estrutura do hospital.

“Primeiro, fiquei impressionado com a estrutura, o tamanho, o tratamento humanizado. É um hospital para servidores, mas é humanizado, e é possível perceber isso pelos ambientes que estamos passando. Isso inclusive aumenta o nosso desafio, pois nós estamos partindo do zero. É um projeto ousado, principalmente do ponto de vista econômico”.

Sobre o ponto-chave apresentado pela Cassems, o tratamento humanizado, o secretário disse que é um fator indispensável para ele.

“Eu acho que qualquer projeto de hospital para a sociedade tem que partir desse tipo de atendimento. As pessoas elas clamam por isso. Então é essa filosofia que estamos implementando no Rio Grande do Norte, tanto para nossas escolas, nos hospitais regionais, e queremos fazer isso para o nosso futuro hospital dos servidores do Rio Grande do Norte”, finaliza Lopes.

Referência nacional

Esta não é a primeira vez que o modelo de autogestão da Cassems é referência para entidades que querem construir um modelo de assistência à saúde próprio. Somente neste ano, o presidente da Cassems apresentou a Caixa de Servidores para o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Paraná (APP-Sindicato), Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares Bombeiros Militares e Pensionistas do Brasil (Anermb) e entidades representativas de militares de Goiás.

Com informações da repórter Beatriz Santos.