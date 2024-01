Mato Grosso do Sul tem a 2º cidade mais quente do país

A região do Centro-Oeste do país, continua em destaque com diversas cidades registrando temperaturas extremas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Estado de Mato Grosso do Sul teve diversas cidades passando dos 40ºC na tarde de ontem (25).

A cidade que está no topo da lista divulgada pelo Inmet, é novamente a cidade de Porto Murtinho. A cidade, que fica localizada próximo à fronteira com Paraguai, registrou a segunda temperatura mais alta do país, 42.9ºC. A cidade mais quente do Brasil, ontem foi São Romão (MG), com 43ºC.

Outros municípios de Mato Grosso do Sul que ficaram no Top 20, de cidades mais quente do país são: Três Lagoas 42ºC (5º), Paranaíba 41.6 (11º) e Água Clara 41.6 (15º).

A cidade que teve a menor umidade relativa do ar, foi Rio Brilhante que registrou 9%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é de 60% de umidade do ar. O município mais seco do país foi Delfino (BA), também com 9%.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), diversas cidades de Mato Grosso do Sul se aproximaram dos 40ºC. A lista relata cidades atingiram o estado crítico, entre elas Porto Murtinho que atingiu a umidade de ar em 15. Outra cidade que ficou sob atenção foi Três Lagoas, que registrou 16%, e ficou entre as cidades mais secas do Estado.

