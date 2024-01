Brasileiro e paraguaio são presos acusados de execução na fronteira

O brasileiro Thiago de Souza e o paraguaio Aníbal Vera foram presos na manhã de hoje (26), durante uma operação da Polícia Nacional e do Ministério Público paraguaio em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

A operação policial faz parte da investigação sobre o assassinato de Charles Gonzalez Coronel, ocorrido no dia 21 deste mês. O narcotraficante foi executado a tiros no meio da rua, em frente a uma casa de câmbio. Segundo o site Última Hora, a Polícia Nacional não relatou se os presos tiveram participação no crime.

Segundo a promotora Kátia Uemura, nas casas vasculhadas foram encontrados celulares, rádios comunicadores, placas de veículos e quatro pistolas 9 milímetros. A arma de fogo será periciada para saber se foram usadas no crime.

Veja também: Após execução, polícia realiza buscas em casa de câmbio na fronteira

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.