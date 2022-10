Corpo é encontrado em aterro na fronteira de Corumbá; possivelmente a vítima é brasileira

O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado em Puerto Suarez, na Bolívia, fronteira com Corumbá, localizada a 417 km da Capital. As imagens mostram que o cadáver tinha várias perfurações de arma de fogo. A hipótese é de que o homem era brasileiro e foi morto em acerto de contas.

O homem foi encontrado na segunda-feira (03), na zona da pedreira do aterro sanitário da cidade fronteiriça. Imagem do corpo do homem, já em decomposição, circulava pelas redes sociais, em Corumbá, e muita gente repassou a informação de que o cadáver teria sido encontrado no aterro sanitário do município.

A polícia boliviana, por meio dos Agentes da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc), removeu o corpo para o necrotério de Santa Cruz de La Sierra.

Conforme noticia o Diário Corumbaense, a Felcc afirma que a morte teria ocorrido pelo menos três dias antes de o cadáver ser encontrado. Médicos do Instituto de Investigações Forenses de Santa Cruz, realizaram a autópsia no hospital de La Pampa de la Isla. Eles informaram que a morte foi em decorrência de trauma severo provocado por tiros.

Investigação em andamento

O corpo segue no necrotério de Pampa de la Isla e até agora não foi identificado. As informações são que a vítima era morena, e, apesar do estado de decomposição, a perícia identificou alguns sinais de tatuagens em partes do corpo, embora não legíveis.

A hipótese levantada pela Polícia para a morte do homem, é acerto de contas, devido às características violentas que os assassinos usaram para executá-lo.

*com informações do Diário Corumbaense e El Deber

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: