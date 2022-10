Universidades públicas de MS oferecem mais de 2 mil vagas para ingresso em 2023

As três universidades públicas de Mato Grosso do Sul estão com mais de 2 mil vagas disponíveis para ingresso em cursos de graduação no ano de 2023 por meio do vestibular. As inscrições devem seguir até o mês de novembro.

UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com mais de 10,6 mil vagas para ingresso em 153 cursos de graduação, presenciais e a distância. São três processos seletivos na instituição: vestibular, PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) e SISU.

As inscrições para o vestibular e Passe seguem abertas até 17 de novembro no portal https://ingresso.ufms.br/. A prova do vestibular será aplicada no dia 4 de dezembro e a prova do Passe será no dia 11 de dezembro, das 8h às 13h (horário de MS). As provas deste serão realizadas tanto presencialmente quanto on-line, conforme Edital em relação aos cursos.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e a novidade deste ano é a adição de novos curso na UFMS, que já podem ser escolhidos nesse vestibular.

UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu na segunda-feira (03) inscrições para o vestibular, com 1.322 vagas em cursos de graduação. O período de inscrições vai de 3 de outubro a 24 de novembro pela internet na página https://concurso.fapec.org. A uma taxa de inscrição no valor de R$ 100 que poderá ser paga até 25 de novembro.

As provas Objetivas e de Redação serão realizadas em 17 de dezembro de 2022 em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A divulgação do gabarito preliminar será em 20 de dezembro, resultado final em 30 de janeiro de 2023 e convocações a partir de 1º de fevereiro.

UFGD

Já na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) são 1.072 vagas para três vestibulares: o Vestibular 2023, que seleciona para 33 cursos, e os específicos para Licenciatura em Letras-Libras EAD e para Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC).

O total das vagas de cada curso é dividido por duas formas de ingresso, a ampla concorrência e a reserva de vagas (cotas). A reserva de vagas envolve aproximadamente metade das vagas de cada curso e é preenchida por quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública. Os critérios para distribuição das cotas são a renda familiar, a cor e raça – de acordo com a proporção de negros (pretos e pardos) e indígenas do último censo do IBGE (51,95%) – e a proporção de pessoas com deficiência, também segundo o censo do IBGE (21,48%).

As inscrições são feita pela internet até o dia 9 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 120 e pode ser paga em qualquer agência bancária. Pedidos de isenção de pagamento de taxa devem ser feitos até 28 de outubro para quem está em vulnerabilidade social, possui cadastro no CadÚnico, estudou o ensino médio completo em escola público ou por meio de bolsa integral em escola privada, ou tem renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

As provas de redação e objetiva – 60 questões – acontecerão em 5 de fevereiro de 2023, à tarde, das 13h às 18h30, nas cidades de Dourados, Campo Grande, Coxim, Três Lagoas, Naviraí e Corumbá. A exceção é o vestibular para Licenciatura em Letras-Libras EAD, que será aplicado somente em Dourados.