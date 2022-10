Rishi Sunak será o novo primeiro ministro do Reino Unido

O bilionário Rishi Sunak foi designado pelo Partido Conservador britânico, nesta segunda-feira (24), para substituir Liz Truss como seu líder e próximo primeiro-ministro, já que sua adversária Penny Mordaunt não obteve apoio suficiente para apresentar uma candidatura.

Sunak é o único membro do partido que garantiu o apoio de pelo menos 100 parlamentares conservadores até as 14h (10h de Brasília) desta segunda, fazendo com que ganhasse a indicação do partido por falta de concorrência.

Apesar do papel de Rishi Sunak na queda de Johnson, ele foi um dos ministros que desertou em protesto contra o líder –, elogiou-o por sua gestão como premiê e pela decisão de desistir de uma nova tentativa de ocupar o cargo.

Sunak era um dos principais membros do governo do Johnson. Ele se tornou popular durante a pandemia de Covid-19, quando fez programas de auxílios para a população e para empresas. Na época, ele disse que “o público espera, com razão, que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria. Acredito que vale a pena lutar por esses padrões, e é por isso que estou me demitindo”. Quem é Rishi Sunak Sunak, cujos pais vieram da África Oriental para o Reino Unido na década de 1960, é descendente de indianos. Seu pai era um médico local, enquanto sua mãe administrava uma farmácia no Sul da Inglaterra, algo que Sunak diz que deu a ele seu desejo de servir ao público. Ele tem experiência no combate à crise econômica, tendo guiado o Reino Unido na pandemia de Covid-19 e se posicionado como o candidato das “finanças sólidas”. Mas Sunak enfrentou críticas por ser elitista, tendo estudado nas exclusivas universidades Winchester College, Oxford e Stanford. Ele é conhecido por seu gosto caro pela moda e trabalhou para bancos e fundos de hedge, incluindo Goldman Sachs. Em 2015, foi eleito deputado pelo Partido Conservador, sendo nomeado para a pasta de Finanças em fevereiro de 2020, aos 39 anos.

