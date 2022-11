Ucrânia teme “facada nas costas” de aliados em guerra contra Rússia

Em entrevista para o jornal italiano La Reppublica nesta terça-feira (8), o assessor presidencial da Ucrânia, Mikhailo Podoliak, afirmou que “nós vamos continuar a lutar mesmo se levarmos uma facada nas costas”, fazendo referência a pressão norte-americana feita em cima do conflito contra a Rússia.

De acordo com informações, o governo de Joe Biden pede para que o país ucraniano considere se sentar a mesa com o Kremlin e resolver a guerra, possibilidade que já foi discutida por Kiev, que afirmou só conversar com a Rússia quando Vladimir Putin não estiver mais no poder.

Como isso não parece ser uma possibilidade, em conjunto com as preparações para um confronto na região de Kherson, começam a surgir sinais de que os EUA estão perdendo a paciência com o conflito, que já custou cerca de US$ 50 bilhões aos cofres do país, US$ 18 bilhões apenas em armamentos. “Nós não temos opção. Se nós pararmos de nos defender, vamos deixar de existir”, afirmou Podoliak na entrevista.

Recentemente o Kremlin voltou a transparecer a sua disposição de negociar, porém, continua empurrando para Kiev a responsabilidade de não “se acertarem”. Dessa forma, não haverá acordo, exceto se alguém ceder primeiro, reforçando cada vez mais o incômodo ucraniano com seus aliados e com a sua própria situação. Cada vez mais que a guerra é prolongada, mais a Ucrânia sente seus efeitos, como a inflação de alimentos e a falta de energia para passar o inverno.

