Corpo de motorista é encontrado com tiro na cabeça na cabine de caminhão

A arma do crime estava no veículo

No fim da manhã de hoje (13),um homem, de 34 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do caminhão que dirigia, BR-158, em Paranaíba. A arma do crime estava no veículo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada por outros motoristas que passavam em frente ao local e notaram o caminhão parado no acostamento da rodovia.

A Policia Civil foi acionada e o local isolado para investigações da Perícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.