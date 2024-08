Cobertura total de esgotamento sanitário já alcança 16 municípios em Mato Grosso do Sul

Em um planejamento estratégico que coloca o estado à frente da meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento, 16 dos 68 municípios operados pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) já alcançaram 100% da área de cobertura do esgotamento sanitário.

Atualmente, o Estado possui 63,36% de cobertura do esgoto, um avanço significativo que reflete os investimentos contínuos e a prioridade dada ao saneamento básico pela administração estadual.

Esse índice, acima da média nacional de 54%, demonstra o compromisso de Mato Grosso do Sul em assegurar uma infraestrutura moderna e eficiente, essencial para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável da região.

Entre as cidades que atingiram essa marca estão Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Laguna Carapã, Tacuru, Alcinópolis, Caracol, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, Três Lagoas, Paranaíba, Porto Murtinho, Japorã, Novo Horizonte do Sul, Bodoquena, Angélica e Paranhos.

Outras unidades consumidoras da área de abrangência da companhia estão no mesmo caminho, com índices invejáveis se comparados com a média nacional, segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). Algumas das quais, com mais de 80%, como são os casos de Chapadão do Sul (86,64%), Figueirão (80,56), Jateí (84,38%), Ribas do Rio Pardo (85,30), Guia Lopes da Laguna (84,27) e Dourados (85,3%).

Esse avanço é fruto da estratégia da gestão municipalista do governador Eduardo Riedel (PSDB), que tem como meta antecipar-se às exigências do novo marco do saneamento e garantir qualidade de vida à população sul-mato-grossense.

Os investimentos da companhia de saneamento incluem construção e manutenção de ETEs (Estação de Tratamento de Esgoto), expansão e modernização da rede coletora, construção de estações elevatórias de esgoto, melhoria e ampliação das ligações domiciliares, entre outras obras complementares como parte do sistema de esgotamento sanitário.

“O trabalho realizado em Mato Grosso do Sul demonstra nosso compromisso com a saúde pública e com o meio ambiente. Universalizar o saneamento é garantir mais saúde e qualidade de vida para todos”, destaca o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio. “Estamos avançando de forma significativa e vamos continuar trabalhando para que todos os municípios atendidos pela Sanesul alcancem essa meta”, acrescenta.

O novo marco legal do saneamento básico, sancionado em 2020, estabelece que até 2033 o Brasil deve ter 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto.

Mato Grosso do Sul, ao alcançar esses índices antecipadamente em várias cidades, coloca-se como um modelo a ser seguido por outros estados.

Para a Sanesul, esse avanço no saneamento é fundamental para a promoção da saúde, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico do estado, refletindo a importância de políticas públicas eficazes e do investimento contínuo em infraestrutura básica.

Impacto positivo

A leitura que o governo estadual faz é que os investimentos em saneamento têm um impacto positivo direto na vida das pessoas, no meio ambiente e na economia local.

A construção e manutenção de ETEs, junto à expansão e modernização da rede coletora, resultam em um ambiente mais saudável, reduzindo significativamente a poluição dos corpos d’água e minimiza os riscos de doenças transmitidas por esgoto a céu aberto.

“A melhoria das ligações domiciliares, além de assegurar que mais residências tenham acesso ao tratamento adequado dos resíduos, também eleva a qualidade de vida das comunidades, promovendo saúde pública e bem-estar”, reforça Renato Marcílio.

Além disso – acrescenta o dirigente –, ao proteger os recursos hídricos e garantir um manejo sustentável dos resíduos, essas ações contribuem para a preservação do meio ambiente, assegurando um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

A universalização do esgotamento sanitário, além de melhorar a qualidade de vida da população, também atrai novos investimentos, impulsionando o desenvolvimento dos municípios parceiros na concessão dos serviços públicos de saneamento.

O governador Eduardo Riedel ressalta em suas falas em agendas públicas que o compromisso com o saneamento básico é uma prioridade em sua gestão, com a parceria da PPP (Parceria Público-Privada) firmada com o Grupo Aegea, representado pela Ambiental MS Pantanal, agora responsável pelas obras de esgoto no Estado.

Segundo o chefe do Executivo, investir em saneamento é investir em dignidade, em saúde e no futuro e Mato Grosso do Sul está mostrando que é possível alcançar resultados concretos e transformar a realidade de milhares de pessoas.

Com esses avanços, Mato Grosso do Sul reafirma sua posição de liderança no saneamento básico, contribuindo para o bem-estar da população e para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Com Agência de Noticias MS

