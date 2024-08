População tem disponível atendimento veterinário em consultório móvel ou presencial da Subea

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal), disponibiliza consultas veterinárias gratuitas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, com 15 senhas no período da tarde, a partir das 13h.

O tutor deve ir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.

Além da unidade central, a Subea também conta com o consultório móvel, ônibus adaptado com dois consultórios, que a cada semana fica em um bairro da capital.

No ônibus são disponibilizadas 10 senhas por período, das 8h às 11h e das 13h às 15h, ofertando serviços como consulta veterinária, vacinação, vermifugação, carrapaticida, microchipagem e avaliação para castração.

Atendimento móvel

Durante o mês de agosto o consultório móvel estará, do dia 12 ao dia 16, no Parque Ayrton Senna, com entrada pela Rua Jornalista Valdir Lagos – Aero Rancho. Na semana seguinte, de 19 a 23, os atendimentos serão oferecidos no Cras Tiradentes, localizado na Rua João Cassimiro, 466, no Bairro Tiradentes e na semana entre os dias 26 e 30 a unidade móvel estará no Cras Itamaracá, na Rua Deocleciano Dias Bagagem, 169, Bairro Rita Vieira.

Atendimento de caso raro

O que era para ser apenas uma consulta de rotina se tornou um caso incomum, na Subea. O tutor, Joseval Vieira, levou Branquinho para uma consulta e acabou surpreendendo os veterinários com uma condição rara: o animal era hermafrodita, possuindo características tanto de macho quanto de fêmea.

O diagnóstico, que é incomum entre cães, foi confirmado após exame de ultrassom, realizado na unidade, chamando a atenção dos profissionais que nunca tinham visto uma condição como essa.

O tutor conta que já pegou Branquinho adulto, há um ano e meio, após um conhecido se mudar de casa e não poder levar o animal. Ele conta ainda que quando ganhou o cachorro, o ex-tutor disse que ele era macho e castrado.

Branquinho foi levado até a Subea porque estava emagrecendo sem motivo aparente. A veterinária, Gisele Tavares, contou que a condição genética do animal, não interfere nesse quadro clínico de emagrecimento.

“Após o ultrassom do animal, conseguimos confirmar que ele tem um corpo uterino e ductos condizentes ao órgão reprodutor masculino, além da aparência externa”, ressalta a profissional que encaminhou o animal para realizar exames e posteriormente cirurgia para retirada de toda parte reprodutora interna.

“Encaminhamos ele para a UFMS, através do convênio da prefeitura com a Universidade, onde ele realizará exames complementares e a cirurgia, tudo de forma gratuita. Mas antes ele precisa tratar o quadro de anemia que ele se encontra”, destacou a veterinária.

Condição

A condição de hermafroditismo pode trazer diversas complicações para o animal, incluindo problemas hormonais e dificuldades no desenvolvimento normal dos órgãos reprodutivos. No caso em questão, a cirurgia será fundamental para garantir o bem-estar do cachorro, permitindo-lhe uma vida saudável e sem complicações futuras.

O caso também serve para destacar a importância da observação cuidadosa e do atendimento veterinário regular, que pode identificar condições de saúde raras ou complexas antes que se tornem problemas maiores.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 2020- 3969.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram