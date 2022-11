Corpo de idoso é encontrado em zona rural da Capital

O corpo de um idoso de 63 anos, foi encontrado na noite de ontem (25), em uma fazenda próximo a BR-262, em Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Adevaldo dos Santos Silva.

Conforme divulgado na ocorrência, registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol), a vítima foi encontrada dentro da residência, que fica localizada na zona rural. O corpo do idoso, não aparentava sinais de violência, mas estava em estado de putrefação.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil para saber as causas da morte.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.