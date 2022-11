Atirador dispara quatro vezes contra cliente e acaba atingindo dona de bar

Uma proprietária, de 60 anos, foi ferida a tiros em um estabelecimento na cidade de Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o atirador tinha como alvo, um cliente que estava no bar.

Equipes da Polícia Militar foram acionados por testemunhas após disparos de arma de fogo. Segundo familiares da mulher, atingida por tiros, um veículo, de modelo Corsa branco, passou na porta do bar com três pessoas. Um dos ocupantes desceu do carro, sacou uma arma e atirou quatro vezes.

O alvo, que era um cliente, não foi atingindo. No entanto, a dona do bar acabou ferida por um tiro de raspão. O autor dos disparos foi identificado e segundo informações de populares, o motivo do crime seria uma briga por causa de uma mulher.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e lesão corporal culposa na delegacia do município.

