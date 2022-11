Beneficiários de NIS com final 8 já podem movimentar dinheiro do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal antecipou hoje (26), a parcela de novembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 8.

No calendário oficial do Auxílio Brasil, o pagamento aos beneficiários deveria sair na segunda-feira (28). No entanto, desde setembro, os beneficiários que recebem o Auxílio Brasil às segundas podem movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior.

Essa é a quarta parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.

